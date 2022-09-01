Marina esnafı geleneği bozmadı! Ücretsiz balık ekmek dağıtıldı

İzmit Marina Esnafları Ticari Dayanışma Derneği, av yasağının kalkmasıyla beraber 2006 yılından bu yana sürdürdüğü geleneği bozmadı. Marinada vatandaşlara binlerce balık ekmek dağıtıldı. İskeleye bağlı yedi tekne restoranının katılımıyla binlerce ithal uskumrunun ekmek arası olarak ikram edildiği etkinliğe İzmit Marina Esnafları Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Karahasan ve yönetimi ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 5 bin balık ekmeğin dağıtıldığı etkinliğe vatandaşlar akın. Beklenenden fazla vatandaşın katılması nedeni ile balıklar kısa sürede tükendi. Balık alamayan bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Balık ekmek dağıtımı etkinliğine KESOB Başkanı Kadir Durmuş, CHP İl Başkan Yardımcıları, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, KYÖD Başkanı Uğur Saral, CHP İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, CHP Derince İlçe Başkan Adayı Atasoy Bilgin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KAZANDIĞIMIZI HALKA VERİYORUZ”

İzmit Marina Esnafları Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Karahasan etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “Dernek olarak 22’inci yılımız. 16 yıldır her sene yapıyoruz bu etkinliği. Marinada bulunan 7 işletmeci aynı anda balıkları dağıtıyor. Pandemiden dolayı bir sene ara verdik. Bu işi geleneksel hale getirdik. Kazandığımızı halka veriyoruz. Paylaşmayı biliyoruz. Yeni sezon hayırlı olsun. Dileğimiz vatandaşımız ucuz balığa erişmesi. Bu seneki etkinliğimize de yoğun katılım yoğun katılım oldu. Herkese balık yetiştirmeye çalışacağız. Başlığımız Omega 3 bakımından daha zengin. Yağlı güzel bir balık" dedi.