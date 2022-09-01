01 Eyl 2022 - 22:29- Asayiş G: 02 Eyl 2022 - 09:36

Tansiyonu düşünce duvara çarpan sürücü öldü!

Kocaeli’de tansiyonu düşünce direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle duvara çarpan sürücü yaşamını yitirdi.
Tansiyonu düşünce duvara çarpan sürücü öldü! mask
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Kaza, saat 14.45 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Engin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 PR 065 plakalı otomobilin sürücü Mehmet Yıldız tansiyonunun düşmesi neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü binanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından sağlık ekiplerince ambulansa alınan Mehmet Yıldız hastaneye kaldırıldı. Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
# polis, kaza, sağlık, ardından, Engin Sokak, Fatih Sultan Mahallesi, Mehmet Yıldız

01 Eyl 2022 - 22:29 İHA Kocaeli- Asayiş

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