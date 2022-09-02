02 Eyl 2022 - 01:17- Asayiş G: 02 Eyl 2022 - 01:18

Turist taşıyan minibüs kazaya karıştı: 11 yaralı

Kocaeli’de biri turistleri taşıyan iki minibüs köprü üzerinde çarpıştı. Kazada 8 Kuveytli, 3 Türk olmak üzere 11 kişi yaralandı.
Turist taşıyan minibüs kazaya karıştı: 11 yaralı mask
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Kaza, İzmit, Kozluk Mahallesi, Fabrika Caddesindeki köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 FNC 345 plakalı Mercedes marka minibüs ters istikametten gelmesi neticesinde A.K. hakimiyetindeki 41 ES 420 plakalı Volkswagen marka minibüsle çarpıştı. 34 FNC 345 plakalı minibüsün turistleri taşıdığı öğrenilirken içindeki 8 Kuveyt uyruklu şahıs yaralandı. 41 ES 420 plakalı minibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan minibüsler çekici yardımıyla çekildi. Kazadan dolayı köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Ters yönde araç kullandığı gerekçesiyle turistleri taşıyan minibüse bin 823 TL ceza kesildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

# sağlık, kaza, ardından, polis, Araç

02 Eyl 2022 - 01:17 İHA Kocaeli- Asayiş

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