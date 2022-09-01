01 Eyl 2022 - 21:00- Spor G: 02 Eyl 2022 - 01:20

Başkan Büyükakın: Kocaeli su sporlarının merkezi olmaya aday bir şehir

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Bayramoğlu’nda düzenlenen Kocaeli Yelken Kupası yarışlarına katılarak dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin su sporlarının merkezi olmaya aday bir şehir olduğunu söyledi.

Kocaeli Yelken İl Temsilciliği, Darıca Bayramoğlu’nda Yelken Kupası yarışması düzenledi. Etkinliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sporcuların heyecanına ortak oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Darıca Balyanoz Koyu’nda gerçekleşen yarışlara Kocaeli’den lisanslı 41 sporcu, Optimist, ILCA 4, ILCA 6 sınıflarında mücadele verdi. Kıran kırına geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık verdi.

Ödül töreninde sporcuları tebrik eden Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin su sporlarının merkezi olması hayaliyle yanıp tutuşuyorum. Sizden de destek istiyorum. Yelken için, kürek için, açık su şampiyonaları için sizler de bize destek verin. Kocaeli su sporlarının merkezi olmaya aday bir şehirdir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.
# bir, başkanı, Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi, Darıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı

01 Eyl 2022 - 21:00 İHA Kocaeli- Spor

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