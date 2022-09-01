Başkan Büyükakın: Kocaeli su sporlarının merkezi olmaya aday bir şehir

Kocaeli Yelken İl Temsilciliği, Darıca Bayramoğlu’nda Yelken Kupası yarışması düzenledi. Etkinliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sporcuların heyecanına ortak oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Darıca Balyanoz Koyu’nda gerçekleşen yarışlara Kocaeli’den lisanslı 41 sporcu, Optimist, ILCA 4, ILCA 6 sınıflarında mücadele verdi. Kıran kırına geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık verdi.
Ödül töreninde sporcuları tebrik eden Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin su sporlarının merkezi olması hayaliyle yanıp tutuşuyorum. Sizden de destek istiyorum. Yelken için, kürek için, açık su şampiyonaları için sizler de bize destek verin. Kocaeli su sporlarının merkezi olmaya aday bir şehirdir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.