02 Eyl 2022 - 10:03- Ekonomi G: 02 Eyl 2022 - 10:24

Büro Memur-Sen Başkanı Yazgan: Ya lojman ya kira yardımı yapılmalı

Memur-Sen Konfederasyonunun 3. Büyük sendikası Büro Memur-Sen’den artan konut ve kira fiyatları nedeniyle hükümete çağrı yaptı.
Büro Memur-Sen Başkanı Yazgan: Ya lojman ya kira yardımı yapılmalı mask

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, enflasyon nedeniyle büyük illerde ve turizm bölgelerinde görev yapan kamu görevlilerinin maddi sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek, başta büro hizmet kolunda görev yapan memurlar olmak üzere tüm kamu çalışanlarına lojman ve kira yardımı yapılması gerektiğini söyledi. Genel Başkan Yusuf Yazgan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Sosyal Konut Projesinin uzun vadede toplum üzerinde bir rahatlama yaratacağını ancak kamu çalışanları için bunun yeterli olmadığını söyledi. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak proje için Cumhurbaşkanına teşekkür eden Yazgan, kamu görevlileri için kısa vadeli çözümler üretilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“TOKİ KONUTLARINDAN KONTENJAN AYRILSIN”

Büro Memur-sen Başkanı Yazgan, ortalama bir memur maaşının sosyal yardımlar dahil edildiğinde 10 bin lira civarında olduğunu belirterek, “Kiraların Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerde aylık 6-7 bin liraya yükseldiği, memurun bu maaşla kira giderini karşılaması ve ailesinin geçimini sağlaması mümkün değil. Lojman ve kira yardımı gibi destekler ivedilikle hayata geçirilmeli” diye konuştu. Yazgan ayrıca tatil bölgelerinde ve özellikle 3 büyük şehirde görev yapan kamu personeli için TOKİ’nin yapacağı 100 bin konuttan belirli bir kontenjan ayrılması çağrısında da bulundu.
# Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, bir, başkanı, Ankara

02 Eyl 2022 - 10:03 İHA Ankara- Ekonomi

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