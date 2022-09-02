02 Eyl 2022 - 10:05- Ekonomi G: 02 Eyl 2022 - 10:07

Dolar 18.21 ile güne başladı!

Dolar 18,2170 liradan, euro ise 18,1620 liradan güne başladı.

02 Eyl 2022 - 10:05 İHA İstanbul- Ekonomi

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