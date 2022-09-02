Mobil Atık Getirme Merkezi’ni bin kişi ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mobil Atık Getirme Merkezi’nde 7 gün boyunca Kartepelilere sıfır atık konusunda yerinde eğitim verilirken, vatandaşların getirdiği atıklar da toplandı. Mobil Atık Getirme Merkezi’nde bir hafta içerisinde 52 kilo ambalaj atığı, 108 kilo tekstil atığı, 9 kilo atık yağ, 9 kilo elektronik atık, 2 kilo atık pil ve 3 kilo atık ilaç toplandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi çevre mühendisleri tarafından sıfır atık konusunda, özellikle çocuklara çevrenin önemi hakkında bilgilendirme yapılırken, getirilen atıklar tartılarak geri dönüşüme gönderildi. Mobil Atık Getirme Merkezi’ne gelen miniklere de rüzgar gülü ve boyama kitabı hediye edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.