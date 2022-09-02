02 Eyl 2022 - 10:09- Gündem G: 02 Eyl 2022 - 10:10

Mobil Atık Getirme Merkezi’ni bin kişi ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde kurulan Mobil Atık Getirme Merkezi’ni bin kişi ziyaret etti.
Mobil Atık Getirme Merkezi’ni bin kişi ziyaret etti mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mobil Atık Getirme Merkezi’nde 7 gün boyunca Kartepelilere sıfır atık konusunda yerinde eğitim verilirken, vatandaşların getirdiği atıklar da toplandı. Mobil Atık Getirme Merkezi’nde bir hafta içerisinde 52 kilo ambalaj atığı, 108 kilo tekstil atığı, 9 kilo atık yağ, 9 kilo elektronik atık, 2 kilo atık pil ve 3 kilo atık ilaç toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi çevre mühendisleri tarafından sıfır atık konusunda, özellikle çocuklara çevrenin önemi hakkında bilgilendirme yapılırken, getirilen atıklar tartılarak geri dönüşüme gönderildi. Mobil Atık Getirme Merkezi’ne gelen miniklere de rüzgar gülü ve boyama kitabı hediye edildi.
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02 Eyl 2022 - 10:09 İHA Kocaeli- Gündem

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