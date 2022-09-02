02 Eyl 2022 - 10:10- Gündem G: 02 Eyl 2022 - 10:11

TEKNOFEST’te "Genc-i Ala" rüzgarı

Başiskele Belediyesi, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te stant açtı.
TEKNOFEST’te "Genc-i Ala" rüzgarı mask
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz, Samsun Çarşamba Havalimanında kapılarını ziyaretçilere açtı. TEKNOFEST Karadeniz’de Türkiye’nin havacılık, savunma sanayisi ve uzay sanayisinde geliştirmiş olduğu yerli ve milli üretimler sergileniyor. İnsansız savaş araçlarından helikoptere, robotlardan elektrikli araçlara kadar birçok teknolojik alanı içinde barındıran TEKNOFEST, 2 günde 205 bin kişiye ev sahipliği yaparken, 4 Eylül’e kadar da misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Kocaeli’yi temsil ediyor

Genc-i Ala projesi ile Yerel Yönetimler Gençlik Yarışmasında ödüle layık görülen Başiskele Belediyesi’nin, Kocaeli’yi TEKNOFEST’te temsil eden tek ilçe belediyesi olarak kurmuş olduğu standa ziyaretçiler ilgi gösterdi. Kurulan stantta Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle "Sosyal Sorumluluk Projesi" olarak hayata geçirilen ve özel yetenekli öğrencilere eğitim verilen Başiskele Çocuk Üniversitesinde üretilen birçok eser sergileniyor. Başiskele Çocuk Üniversitesinin lise öğrencilerinden oluşan İHA takımı tarafından tasarlanan ve parçaları 3D yazıcı ile üretilen drone büyük ilgi görürken, robotik kodlama öğrencileri tarafından üretilen robotlar da alanda gösterilerini yapıyor.

# Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, eğitim, tarafından, Başiskele, ile, Karadeniz

02 Eyl 2022 - 10:10 İHA Kocaeli- Gündem

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