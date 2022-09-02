İzmit Belediyesi sökülen ağaçları yeniden toprakla buluşturdu

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İzmit Belediyesi, Topçular Mahallesi Hazar Sokak’ta başlattığı yol genişletme çalışması alanı içinde kalan 11 ağacın sökümünü gerçekleştirdi. Sökülen ağaçları taşıyan ekipler, ağaçların naklini İzmit Belediyesi’ne ait yeşil alana gerçekleştirdi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını başlatan ekipler, acil durumlarda araçların daha rahat ulaşım sağlayabilmesi adına başlattığı yol genişletme çalışmalarını tamamladı. Yol genişletme ve ağaç söküm işlemlerini tamamlayan ekipler, Hazar Sokak’a toplamda 95 metre uzunluğa ve 2 metre yüksekliğe sahip istinat duvarı yapım çalışmalarına başladı.