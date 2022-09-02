02 Eyl 2022 - 10:11- Gündem G: 02 Eyl 2022 - 10:12

İzmit Belediyesi sökülen ağaçları yeniden toprakla buluşturdu

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol genişletme çalışması sebebiyle sökümünü gerçekleştirdiği ağaçları farklı bir yeşil alana nakletti.
İzmit Belediyesi sökülen ağaçları yeniden toprakla buluşturdu mask
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İzmit Belediyesi, Topçular Mahallesi Hazar Sokak’ta başlattığı yol genişletme çalışması alanı içinde kalan 11 ağacın sökümünü gerçekleştirdi. Sökülen ağaçları taşıyan ekipler, ağaçların naklini İzmit Belediyesi’ne ait yeşil alana gerçekleştirdi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını başlatan ekipler, acil durumlarda araçların daha rahat ulaşım sağlayabilmesi adına başlattığı yol genişletme çalışmalarını tamamladı. Yol genişletme ve ağaç söküm işlemlerini tamamlayan ekipler, Hazar Sokak’a toplamda 95 metre uzunluğa ve 2 metre yüksekliğe sahip istinat duvarı yapım çalışmalarına başladı.
# İzmit belediyesi

02 Eyl 2022 - 10:11 İHA Kocaeli- Gündem

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