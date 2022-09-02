İzmit Belediyesi, Topçular Mahallesi Hazar Sokak’ta başlattığı yol genişletme çalışması alanı içinde kalan 11 ağacın sökümünü gerçekleştirdi. Sökülen ağaçları taşıyan ekipler, ağaçların naklini İzmit Belediyesi’ne ait yeşil alana gerçekleştirdi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını başlatan ekipler, acil durumlarda araçların daha rahat ulaşım sağlayabilmesi adına başlattığı yol genişletme çalışmalarını tamamladı. Yol genişletme ve ağaç söküm işlemlerini tamamlayan ekipler, Hazar Sokak’a toplamda 95 metre uzunluğa ve 2 metre yüksekliğe sahip istinat duvarı yapım çalışmalarına başladı.
02 Eyl 2022 - 10:11- Gündem Güncelleme: 02 Eyl 2022 - 10:12
İzmit Belediyesi sökülen ağaçları yeniden toprakla buluşturdu
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol genişletme çalışması sebebiyle sökümünü gerçekleştirdiği ağaçları farklı bir yeşil alana nakletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.