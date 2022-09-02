02 Eyl 2022 - 10:11- Spor G: 02 Eyl 2022 - 10:12

Kağıtsporlu Havva, Boccia Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalyanın sahibi oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un sporcusu Havva Alyurt, Polonya’da düzenlenen Boccia Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalyanın sahibi oldu. Alyurt ayrıca İtalya’da altın madalyanın sahibi olmak için çalışmalarına başladı.
Kağıtsporlu Havva, Boccia Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalyanın sahibi oldu mask
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23 - 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenen Boccia Challenger Turnuvası’nda milli sporcular Öner Bozbıyık ve Havva Alyurt ikilisi, BC3 çiftler kategorisinde gümüş madalya elde etti. 17 ülkenin katılımıyla Polonya’nın Poznan şehrinde düzenlenen şampiyona da BC3 çiftler kategorisinde mücadele eden Öner Bozbıyık ve Havva Alyurt, yarı finalde Slovakya’yı 10-3 yenerek finale çıktı. Finalde ev sahibi Polonya ile karşılaşan milliler, rakibine 3-2 yenilerek gümüş madalya kazandı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, belediye meclis üyesi Niyazi Aydın Boccia Challenger Turnuvası’nda çiftlerde ve bireysel olarak ikinci olan Kartepeli Havva Alyurt’u ziyaret ederek, tebrik etti. Ziyarette konuşan Başkan Kocaman, "Kartepe’mizi gururlandıran Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor sporcusu Havva Alyurt kardeşimize tebrik ediyorum. Kendisine bizlere bu duyguyu yaşattığı için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ziyaretinden ve desteğinden dolayı teşekkür eden Havva Alyurt, İtalya’da altın madalya için mücadele edecek. 5-11 Eylül tarihlerinde İtalya’da yapılacak olan Paralympic Bocce Dünya Açık Şampiyonası’nda elde edeceği başarı ile 2024 yılında Paris’te yapılacak olan Olimpiyat Oyunları’na katılmayı hedefliyor.

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02 Eyl 2022 - 10:11 İHA Kocaeli- Spor

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