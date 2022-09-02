02 Eyl 2022 - 10:13- Asayiş G: 02 Eyl 2022 - 10:14

Yüzlerce gram uyuşturucu ele geçirildi: 64 kişi tutuklandı

Kocaeli’de güvenlik güçlerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüzlerce gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 64 şüpheli tutuklandı.
Yüzlerce gram uyuşturucu ele geçirildi: 64 kişi tutuklandı mask

Kocaeli Valiliği, polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarları ile yakalanan şüpheli sayısını açıkladı. Bu çerçevede, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda 286 gram sentetik kannabinoid (bonzai), bin 185,5 gram metamfetamin, 272 sentetik ecza, 2 bin 179 kök kenevir bitkisi, 25 captagon, bin 74 extacy, 116 gram eroin, 141 bin 838 gram esrar, 345 gram skunk, 9 gram kokain, 11 uyuşturucu hap, 5 tabanca, 42 fişek, hassas terazi, tüfek, 212 bin 290 TL ele geçirildi. Olayda ele geçirilen maddeler imha edilirken, yakalanan şahıslardan 64’ü tutuklandı, 21 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
# ile, polis

02 Eyl 2022 - 10:13 İHA Kocaeli- Asayiş

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