Miniklerde en büyük Kartepe Fatih Sultan Mehmet! “4-0”

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası’nda unutulmaz bir final gecesi yaşandı. 11 takımlı organizasyonda şampiyonluğu 2020 yılında kurulan Kartepe Fatih Sultan Mehmet Spor Kulübü elde etti.

FARKLI GALİBİYET

2011 – 2012 yaş gruplarının yer aldığı, Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası’nın kapanışı muhteşem görüntülere sahne oldu. 11 takımlı organizasyonun finalinde Kartepe Belediyesi’ni, Muhammed Ali Çınar, Ali Eren, Yaser ve Ahmet Emir’in golleri ile 4-0 mağlup eden Kartepe Fatih Sultan Mehmet Spor Kulübü şampiyonluğu elde etti. Final maçı öncesindeki üçüncülük maçında ise Sarımeşe’yi 3-2 mağlup eden Büyükderbent turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

BAŞKAN KOCAMAN’IN EV SAHİPLİĞİNDE

Derbent Stadı’ndaki final gecesinin ev sahipliğini Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman yaparken, Kartepe Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Kartepe Belediyesi Spor İlçe Müdürü Hacı Ağdaş, kulüp başkanları, yöneticileri, teknik sorumluları, çok sayıda spor adamı, sporcu velisi ve sporseverler Derbent Stadı’nın tribünlerini doldurdu.

MÜTHİŞ MÜCADELELER

Minikler Futbol Turnuvası’nda A grubunda 6, B grubunda da 5 takım mücadele etti. Turnuvadaki maçlar 25'er dakikadan iki devre halinde oynanırken, devre aralarındaki molalar 8 dakika olarak belirlendi. Takımlar sahada 8 kişiden oluşan kadrolarıyla mücadele ederken ortaya konan mücadele ve çocuklardaki oyun oynama isteği dikkatlerden kaçmadı.

AĞRA VE AYDIN TEŞEKKÜR ETTİ

Kupa töreni öncesinde konuşmalara geçildi. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a teşekkür ederken, örnek birliktelik sonrası çok güzel bir organizasyonu daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. KASKF Başkanı Murat Aydın “Muhteşem bir gece, harika bir ortam. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu ortaya çıkaran, buna emek veren kim varsa şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

BAŞKAN KOCAMAN: HERKES ŞAMPİYON

Büyük başkan tezahüratları ile karşılanan Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman ise konuşmasında “Sağımda da solumda da şampiyonlar var. Bizim için herkes şampiyon. Bu etkinlik için gecesini gündüzüne katan Mevlüt kardeşime, emekçi arkadaşlarıma, kulüp başkanlarıma ve yöneticilerime ne kadar teşekkür etsem azdır. Daha önce de dedim, tekrarlıyorum. Böylesi organizasyonlarda kapımız ardına kadar açıktır. Tüm imkanlarımız çocuklarımıza helal olsun” şeklinde konuştu.

DAHA BÜYÜK BİR ORGANİZASYON GELİYOR

Gece sonunda ödül törenine geçildi. Tüm kulüplere kupa ve madalyaları takdim edilirken, dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları ile birlikte hediyeler takdim edildi. Öte yandan turnuvanın gol kralı 19 golle şampiyon takım Fatih Sultan Mehmet Spor Kulübü’nden Ege Bülbül oldu. Çocuklarla çok yakından ilgilenen Başkan Kocaman önümüzdeki sezon daha kapsamlı bir organizasyon olması için talimatı şimdiden verdi.

KARTEPE MİNİKLER FUTBOL ŞENLİĞİ DERECELER

1. Fatih Sultan Mehmet Spor Kulübü

2. Kartepe Belediyespor

3. Derbentspor

4. Sarımeşespor

KATILIMCI DİĞER KULÜPLER

Şirinsulhiyespor

Suadiyespor

Arslarıbey Gençlerbirliği

Eşmespor

Karatepespor

Uzunçiftlikspor

Arslanbey Organize