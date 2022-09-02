02 Eyl 2022 - 11:53- Gündem G: 02 Eyl 2022 - 11:54

Başkan Söğüt sanayi esnafıyla buluştu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca Küçük Sanayi Sitesi’nde esnafla bir araya geldi. Söğüt, "Esnafımızın güçlü olması, güçlü Körfez için de güçlü Türkiye için de önemli" dedi.
Başkan Söğüt sanayi esnafıyla buluştu mask
Haber albümü için resme tıklayın

Başkan Söğüt’e AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Yarımca Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ali Özdemir, meclis üyeleri ve belediye birim müdürleri de eşlik etti. Kahvaltıda esnaf ve site yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Söğüt, Körfez’de güzel bir birliktelik havasının olduğunu belirterek, "Belirli aralıklarla da sizleri ziyaret ediyor, hasbıhalde bulunuyoruz. Daha önce geldiğimizde bazı talepler olmuştu, çoğunu yerine getirdik. Göreve geldiğimizden bu yana sorunu yerine görerek birlikte çözüm üretme noktasında çalışma yürütüyoruz. Esnafı güçlü olan bir şehir daha güçlü olur, yarınlara daha güvenle bakar. Pandemi süreci, savaşla birlikte Dünya’da yaşanan ekonomik daralma ülkemizi de etkiledi. Esnafımızın rahat nefes alabilmesi için de hükümetimiz gerekli adımları attı, atmayı da sürdürüyor. Çünkü esnafımızın güçlü olması, güçlü Körfez için de güçlü Türkiye için de önemli" dedi. Başkan Söğüt, daha sonra Kooperatif Başkanı Ali Özdemir ve beraberindekilerle birlikte sanayi sitesini gezerek, esnafa kolaylıklar diledi.

# bir, başkanı, ile

02 Eyl 2022 - 11:53 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.987.386 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sosyal Medyada TakipciBul ile Etki Yaratın mask
Sosyal Medyada TakipciBul ile Etki Yaratın
Çakmak’tan KOVİAD’a ziyareti mask
Çakmak’tan KOVİAD’a ziyareti
Başkan Söğüt sanayi esnafıyla buluştu mask
Başkan Söğüt sanayi esnafıyla buluştu
İzmit Belediyesi sökülen ağaçları yeniden toprakla buluşturdu mask
İzmit Belediyesi sökülen ağaçları yeniden toprakla buluşturdu
Marina esnafı geleneği bozmadı! Ücretsiz balık ekmek dağıtıldı mask
Marina esnafı geleneği bozmadı! Ücretsiz balık ekmek dağıtıldı
ÇYDD Kandıra Şubesi, Zafer  Bayramı’nı tekne turuyla kutladı mask
ÇYDD Kandıra Şubesi, Zafer  Bayramı’nı tekne turuyla kutladı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL