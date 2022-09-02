Yokuşta kayan kamyon dehşet saçtı

Fatih Mahalleli - bunların cadde ve sokaklara eğer yük boşaltmıyorsa veya arızası yoksa park etmeleri yasak . ama her sokakta bunlar var çocuklar ezilince mi görevliler bunlara mani olacak . körfez fatih mahallesinde koca koca tırlar , servis otobüsler gece gündüz gürültü ediyorlar huzur kalmadı , çocuklar ezilecek belediye trafik zabıtaları ne işe yarıyorlar .