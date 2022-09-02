02 Eyl 2022 - 12:05- Asayiş G: 02 Eyl 2022 - 12:29

Yokuşta kayan kamyon dehşet saçtı

Darıca'da park halindeyken hareket eden tır iş yerine çarptı, 1 işçi yaralandı.

Yokuşta kayan kamyon dehşet saçtı mask
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Emek Mahallesi Berna Sokak'ta yaşayan E.G, 41 R 0771 plakalı tırını evinin önüne park etti.  Bir süre sonra yerinden kendiliğinden hareket eden tır, yokuştan inerek yol kenarındaki bir araç servisinin yıkama bölümüne çarparak durabildi. Kazada yaralanan işçi S.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
# bir, kaza, Araç

02 Eyl 2022 - 12:05 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Fatih Mahalleli - bunların cadde ve sokaklara eğer yük boşaltmıyorsa veya arızası yoksa park etmeleri yasak . ama her sokakta bunlar var çocuklar ezilince mi görevliler bunlara mani olacak . körfez fatih mahallesinde koca koca tırlar , servis otobüsler gece gündüz gürültü ediyorlar huzur kalmadı , çocuklar ezilecek belediye trafik zabıtaları ne işe yarıyorlar .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Eylül 12:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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