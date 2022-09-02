02 Eyl 2022 - 12:10- Spor G: 02 Eyl 2022 - 12:11

Kocaeli TV Kırşehir’deki maçı da yayınlayacak

Kocaelispor’un Kırşehirspor ile deplasmanda oynayacağı maçı Kocaeli TV naklen yayınlayacak. TFF’den gerekli olan izinleri alan yeşil siyahlılar çok...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri

02 Eyl 2022 - 12:10 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.987.386 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Büyükakın: Sizler rol model olmaya devam edeceksiniz mask
Başkan Büyükakın: Sizler rol model olmaya devam edeceksiniz
Kocaeli TV Kırşehir’deki maçı da yayınlayacak mask
Kocaeli TV Kırşehir’deki maçı da yayınlayacak
Miniklerde en büyük Kartepe Fatih Sultan Mehmet! “4-0” mask
Miniklerde en büyük Kartepe Fatih Sultan Mehmet! “4-0”
Kağıtsporlu Havva, Boccia Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalyanın sahibi oldu mask
Kağıtsporlu Havva, Boccia Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalyanın sahibi oldu
Bu şölen kaçmaz !   mask
Bu şölen kaçmaz !  
Fevzi Açıkgöz’ün “Muhteşem!” koleksiyonu   mask
Fevzi Açıkgöz’ün “Muhteşem!” koleksiyonu  
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL