Kocaeli TV Kırşehir’deki maçı da yayınlayacak

Kocaelispor’un Kırşehirspor ile deplasmanda oynayacağı maçı Kocaeli TV naklen yayınlayacak. TFF’den gerekli olan izinleri alan yeşil siyahlılar çok önemli bir hizmeti daha yerine getirecek. Maçı arkadaşımız Erdem Övüç anlatacak. Maç öncesinde ve sonrasında yayınlar olacak.