02 Eyl 2022 - 12:12- Gündem G: 02 Eyl 2022 - 12:15

Hünkar Çayırı için en düşük teklif 276 milyon 800 bin TL

Gebze Hünkâr Çayırı Projesi için düzenlenen ihalede en düşük teklif 276 milyon 800 bin TL oldu

Hünkar Çayırı için en düşük teklif 276 milyon 800 bin TL mask
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Ön yeterlilik oturumu düzenlenen Gebze Hünkâr Çayırı Projesinde firmalar ikinci tekliflerini sundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze bölgesine prestij katacak projesi için en düşük teklif 276 milyon 800 bin TL oldu.

İKİNCİ OTURUMDA 4 FİRMA YARIŞTI

Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat ettiği Gebze Hünkâr Çayırı için hazırlanan projenin ön yeterlilik oturumunda 5 istekli teklif vermişti. İkinci oturumda 4 firma teklif vererek yarıştı.

540 GÜNDE TAMAMLANACAK

İhale komisyonunun ihaleyi kazanan firmayı belirlemesinin ardından kısa sürede yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak. Yer tesliminin ardından proje 540 gün içerisinde tamamlanacak

MÜZE KONSEPTİ OLACAK

Proje alanında, ilave donatıları dahil olmak üzere yaklaşık 4200 metrekarelik kapalı alanıyla Fatih Sultan Mehmet Han Müze binası, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Hünkar Çadırı grubu, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Sadrazam Çadırı grubu ve 500 kişilik kafeterya yer alacak. Mevcutta yer alan namazgah ve çeşme yapılarının restore edileceği proje çerçevesinde çocuk oyun alanları, otoparklar ve millet bahçesi niteliğinde alanlar bulunacak.

FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

İmaj Altyapı 276 milyon 800 bin TL

Gökalp Proje 287 milyon 000 bin TL

Güryapı + Z Sistem Yapı 309 milyon 000 bin TL

Leda Yapı 320 milyon 000 bin TL

# Büyükşehir Belediyesi, Hünkar Çayırı, ardından

02 Eyl 2022 - 12:12 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Mehmet Doğrusöz - Millet açlıktan kırılıyor bunlar çayıra 276 milyon TL harcamaya çalışıyor bu nasıl bir kafadır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Eylül 13:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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