Fırat Gül: Sıkı bir maç bizi bekliyor

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, Kırşehirspor ile oynanacak maçın kolay geçmeyeceğini ifade etti.

İLK MAÇTA GALİBİYET ÖNEMLİYDİ

Sözlerine ilk maçlarında kazanmanın önemine vurgu yaparak başlayan Fırat Gül şu şekilde konuştu: Kırklareli maçını galibiyetle tamamlamak önemliydi. Ligin ilk maçları her zaman zor olur, zor geçer. Çünkü takımlar uzun süreli kamplardan çıkar. Bu maçı biraz biz zora sokmuştuk. Skoru açma şansımız elimize geçse de değerlendiremedik. Neticesinde 3 puan her şeyin önündeydi.

DERSLER ÇIKARDIK

Futbolda bazen dersler alırsınız. Biz bu dersi çok şükür kayıpsız aldık. Puan kaybederek de ders alabilirsiniz. Üzerine gitmemiz gereken konulara çalıştık ve Kırşehirspor maçına odaklandık. Yetenekli ve iyi futbolcuları var. Dirençli, boy ortalaması yüksek bir takım. Geçtiğimiz sezonlarda Play-Off gördüler. Bu anlamda da tecrübeliler. Sıkı bir maç bizi bekliyor. Rakibimiz de iç sahada kazanmak isteyecektir.

HASSAS OLMAK LAZIM

Geçen hafta zor bir deplasmandan 3 puanı kaçırıp puanla döndüler. Çok net golleri ofsayt gerekçesi ile sayılmadı. Ligin bu tarafı da var. Hem rakip, hem de hakemlerle uğraşıyorsunuz. Tüm hakemler için demiyorum tabii ki ama böyle bariz hatalar yapılmamalı, daha hassas olunmalı. Şu bir gerçek ki Kırşehir’de zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Ama biz hedefe varmak için her maçta üç puana talibiz. Bunun için elimizden geleni yapacağız.

TAKIM BÜTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ

Geçen sezon kimi oynatsak iyi olur diye düşünürken, şimdi iyilerin arasından kimi oynatırız diye düşünüyoruz. Aldığımız ve tuttuğumuz her oyuncuda futbolun dışında aradığımız başka kriterler de vardı. Takım oyununa, ruhuna uygun, şartlar ne olursa olsun takım bütünlüğünü ön planda tutacak isimlerle çalışmak istedik. Çok şükür bu stratejide bize yardımcı oluyorlar.

RAKİBİN KADAR DİRENÇLİ OLMALISIN

Zaman zaman yıldız transferlerle kurulan takımlar ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ne kadar yetenekli olsanız da sahada mücadele etmeden, en az rakibin kadar dirençli olmadan kazanamıyorsunuz. Kısacası yetenek ve taktiğiniz bir yere kadar. Takımımız şampiyon olacak beceriye sahip. Yeteri kadar da alternatifli bir kadroya sahibiz. Şu an bir transfer düşünmüyoruz.