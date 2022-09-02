Çakmak’tan KOVİAD’a ziyareti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği’ne nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Bekirdere Mahallesi’nde bulunan dernek binasında KOVİAD Başkanı Harun Reşit Kocagöz ve yönetimiyle görüşen Başkanvekili Çakmak, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Kocagöz ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Genel Sekreter Erdoğan Şentürk, Denetim Kurulu Başkanı Levent Yağız, Sabri Yıldız, Recep Yıldız, Mümin Kamış, Burhanettin Okumuş da yer aldı. Dernek çalışmalarıyla alakalı çalışmalarında başarılar dileyen ve misafirperverlikleri için Başkan Kocagöz ve ekibine teşekkürlerini sunan Yaşar Çakmak, “Kentimiz adına faydalı çalışmalar yapan tüm dernek ve STK’ların olduğu gibi sizlerin de yanınızdayız” ifadelerini kullandı. Başkan Kocagöz de nazik ziyareti için Başkan Vekili Yaşar Çakmak’a teşekkürlerini sundu.