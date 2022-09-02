Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası heyecanı başlıyor

Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası, bir kez daha çekişmeli maçlara sahne olacak. 8-18 Eylül tarihleri arasında Kavaklı Stadı’nda düzenlenecek turnuvada Kavaklıspor, Gölcük İdmanyurduspor, Osmanlı 41 Spor, Gölcük Çiftlikspor, İhsaniyespor, Hisareynspor, Seka Doğanspor ve Yazlıkspor şampiyonluk için sahaya çıkacak. Gölcük’ü çeşitli amatör liglerde temsil eden takımlar, Kavaklı Stadı’nda futbol şöleni sergileyecek.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Geleneksel hale getirdiğimiz Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası’nın bu yıl 8’incisini düzenleyeceğiz. Turnuvaya katılacak tüm takımlarımıza başarılar diliyor, başlayacak ligler öncesinde fair play kuralları içerisinde çekişmeli karşılaşmalarla dolu bir turnuva olmasını diliyorum" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.