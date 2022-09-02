Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başiskele ve Körfez ilçesinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 kilo 384 gram esrar, 151 gram metamfetamin, 115 kök kenevir, hassas terazi ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ekipler malzemelere el koyarken, olayın 3 şüpheli ise gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıslardan biri serbest bırakılırken, diğer iki şahsın da gözaltı süresi devam ediyor.
02 Eyl 2022 - 12:24- Asayiş Güncelleme: 02 Eyl 2022 - 12:28
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kocaeli’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 kilo 535 gram uyuşturucu ve 115 kök kenevir ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.