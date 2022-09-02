02 Eyl 2022 - 12:24- Asayiş G: 02 Eyl 2022 - 12:28

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kocaeli’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 kilo 535 gram uyuşturucu ve 115 kök kenevir ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı mask
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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başiskele ve Körfez ilçesinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 kilo 384 gram esrar, 151 gram metamfetamin, 115 kök kenevir, hassas terazi ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ekipler malzemelere el koyarken, olayın 3 şüpheli ise gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıslardan biri serbest bırakılırken, diğer iki şahsın da gözaltı süresi devam ediyor.
# Başiskele

02 Eyl 2022 - 12:24 İHA Kocaeli- Asayiş

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