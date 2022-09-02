AKP’li Güney’den CHP’li Tarhan’a ev ziyareti daveti!

CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP İzmit İlçe Teşkilatını hedef almış ev ziyaretlerinde vatandaşın yüzüne nasıl baktıklarını sormuştu. Tarhan Yaptığı paylaşımda, “AKP İzmit İlçe Örgütü 44 mahallede 140 aileye aynı anda misafir olmuş. Gittiğiniz evlerde ne konuştunuz? Örneğin; Elektrik ve doğalgaza gelen zamları, Rüşvet batağında mafyaya nasıl oyuncak olduğunuzu, Yüksek enflasyonu anlattınız mı? Nasıl baktınız vatandaşın yüzüne?” ifadelerini kullanmıştı. Tarhan’ın paylaşımı sonrası AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, “Buyurun gelin. Hayatınızda bir kez olsun ayakkabılarınızı çıkarıp, temsil ettiğiniz vatandaşlardan birinin evine girmiş olursunuz” diyerek Tarhan’ı ev ziyaretine davet etti.

GOLF ARABASI GÖNDERMESİ

AKP’li Ali Güney yaptığı açıklamada, “CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, ev ziyaretlerimize kafayı takmış, Ne konuşuyorlar acaba? diye merak etmiş. Hayatında bir kez bile olsun ayakkabılarını çıkarıp, bir vatandaşın evine konuk olmadan Genel Başkan kontenjanıyla meclis koltuğuna yerleşen Tahsin Bey’in bu ziyaretleri yadırgamasına şaşırmadık. SEKA Park’ta yıllardır park bahçe işleri için kullanılan küçük araçları, ‘Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Golf Arabası aldı, israf’ diye Sözcü Gazetesi’ne manşet attırdığını unutmadığımız Sayın Tarhan şunu bilmeli ki bu ziyaretlerimiz ne ilk, ne de son olacak.

“VATANDAŞ MEMNUN”

Kendileri HDP kongrelerine temsilci göndermekle meşgulken, bizler vatandaşımızın yanında olmaya, gücümüzü ülkemizi bölmek isteyenlerden değil, milletimizden almaya devam edeceğiz. Bu ziyaretlerde neler konuştuğumuzu çok merak ediyorsa, buyursun gelsin, birlikte bir haneye konuk olalım. Ne konuştuğumuzu orada görsün. Ancak şunu belirtmeliyim ki, vatandaşlarımız hangi şart altında olursa olsun yanlarında olduğumuz için memnun. Şundan herkes emin ki, bu zorlukları da milletimizle el ele, gönül gönüle yine biz çözeceğiz”