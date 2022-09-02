Kocaelispor, Kırklarelispor ile oynanan maçın ardından disiplin kuruluna sevk edilmişti. TFF bu maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14 bin lira para cezası verdi.
02 Eyl 2022 - 13:31- Spor Güncelleme: 02 Eyl 2022 - 13:33
Kocaelispor’un cezası belli oldu
Kocaelispor, Kırklarelispor ile oynanan maçın ardından disiplin kuruluna sevk edilmişti. TFF bu maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü t...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.