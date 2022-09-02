Kocaelispor’un cezası belli oldu

Kocaelispor, Kırklarelispor ile oynanan maçın ardından disiplin kuruluna sevk edilmişti. TFF bu maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14 bin lira para cezası verdi.