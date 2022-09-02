Başkan Büyükakın: Sizler rol model olmaya devam edeceksiniz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği derecelerle vitrine çıkan ve son olarak 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda ülkemizi ve Kocaeli’ni başarıyla temsil ederek bir kez daha göğsümüzü kabartan Kağıtspor’un başarılı sporcularını ağırladı. Başkanlık makamında sporcuları konuk eden Başkan Büyükakın, Judoda rakiplerini saf dışı bırakan Merve Azak, Tuğçe Beder, Ömer Kemal Aydın’ı, Tekvando alanında rakiplerini birer birer deviren Esila Deniz’i, atıcılıkta hedefi 12’den vuran Oğuzhan Tüzün ve Mustafa Serhat Şahin’i, karatede derece yapan Tuba Yakan, Burak Mert Can ile halter alanında dünyaları kaldıran Berfin Altun ve Ceren Akarsu’yu tek tek tebrik etti.

“SİZİ ÖRNEK ALARAK BAŞARI ELDE EDENLER OLACAK”

Şehirlerin iyi ya da kötü yerler haline gelmesinde şehirdeki insanların rolü olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Şehirde ne kadar başarılı sporcu ve sportif başarı varsa, kentimiz her geçen gün daha çok başarı elde edecek yeni sporcular yetiştirecek. Bu şehirde spor başarısı, kültürel, sanatsal başarılar konuşuluyorsa toplum o yönde ilerler” dedi. Başarılı sporculara dönük olarak Başkan Büyükakın ayrıca, “Sizi örnek alarak başarı elde edenler olacak. Siz farkında olmadan sizi örnek alan çocuklar ve gençlerimiz var. Unutmayın, birileri sizi model alıyor. Siz ne kadar sayınızı arttırırsanız, aile yaşamınızla topluma örnek olursanız aynı zamanda içinde yaşadığınız topluma da o kadar katkınız olur” ifadelerini kullandı.

“ROL MODEL OLMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ”

Konuşmasının devamında, “Bizler sizin daha iyi yerlerde daha iyi derceler yapmanız için her türlü desteği vermeye hazırız” diyen Başkan Büyükakın, “Ben inanıyorum ki sizler çok daha iyi başarılar elde edeceksiniz. Sizi örnek alan çocuklara rol model olmaya devam edeceksiniz. Sizle gibi birçok sporcunun yetişmesine katkı sağlayacaksınız” dedi. Başkan Büyükakın, konuşmaların ardından sporcularla sohbet edip, günün anısına fotoğraf çektirdi.