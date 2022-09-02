02 Eyl 2022 - 13:35- Gündem G: 02 Eyl 2022 - 13:36

Bakan Varank, Kocaeli Bilim Merkezi’nin şovlarına hayran kaldı

Kocaeli Bilim Merkezi, atölye çalışmaları ve bilim şovlarıyla TEKNOFEST’e damga vurdu. Bakan Varank, bilim şovlarını meraklı gözlerle izledi

Bakan Varank, Kocaeli Bilim Merkezi’nin şovlarına hayran kaldı mask
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T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olma özelliğini taşıyan TEKNOFEST, Samsun’da devam ediyor. 2018'den bu yana yapılan tüm festivale katılan Kocaeli Bilim Merkezi, Atölye çalışmaları ve bilim şovları ile TEKNOFEST’e damga vurdu. Bakan Varank’ta Bilim Merkezi’nin şovlarını çocuklarla birlikte meraklı gözlerle izledi.

KOCAELİ BİLİM MERKEZİ TEKNOFEST’TE

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın (T3 Vakfı) ortak yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz, 30 Ağustos tarihinde Samsun Havaalanı’nda yapılıyor. 2018 yılından bu yana yapılan tüm festivale katılan Kocaeli Bilim Merkezi, Atölye çalışmaları ve bilim şovları ile TEKNOFEST Karadeniz’de de yerini aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ilk gün ziyaretindeki ilk durağı Kocaeli Bilim Merkezi standı oldu.

ATÖLYE VE BİLİM ŞOVLARI

Açılış programıyla başlayan TEKNOFEST Karadeniz’de en çok ilgiyi çeken stantların başında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi geliyor. TÜBİTAK Bilim Merkezleri alanında yer alan Kocaeli Bilim Merkezi standında birbirinden eğlenceli atölyeler ve bilim şovları ziyaretçilerin dikkatini çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’da gerçekleştirilen bilim şovlarda yerlerini aldı.

BAKAN VARANK ŞOVLARA EŞLİK ETTİ

Bundan önceki festivallerde de Kocaeli Bilim Merkezi ekibi ile birçok şova katılım sağlayan Bakan Varank, Bilim şovlarına hayran kaldı. Bakan Varank, bazı şovlara ise eşlik ederek Kocaelili gençleri alkışladı.

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02 Eyl 2022 - 13:35 - Gündem

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