Kargoya verilen hoparlörün içinden bakın ne çıktı!

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. TEM otoyolunda durdurulan kargo kamyonunda narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Kamyon içerisinde yapılan aramada narkotik köpeğinin ses sistemi paketine tepki gösterdi. Açılan pakette hoparlör içerisine zulalanmış şekilde 1 kilo 620 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Polis, kargo sahibini yakalamak için çalışma başlattı.