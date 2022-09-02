Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. TEM otoyolunda durdurulan kargo kamyonunda narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Kamyon içerisinde yapılan aramada narkotik köpeğinin ses sistemi paketine tepki gösterdi. Açılan pakette hoparlör içerisine zulalanmış şekilde 1 kilo 620 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Polis, kargo sahibini yakalamak için çalışma başlattı.
02 Eyl 2022 - 13:41- Asayiş Güncelleme: 02 Eyl 2022 - 13:43
Kargoya verilen hoparlörün içinden bakın ne çıktı!
Kocaeli’de, kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapan tacirlerin oyununu narkotik polisi bozdu. Kargo kamyonunda polis ekiplerince yapılan aramada hoparlörde zulalanmış şekilde 1 kilo 620 gram toz esrar ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.