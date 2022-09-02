02 Eyl 2022 - 13:41- Asayiş G: 02 Eyl 2022 - 13:43

Kargoya verilen hoparlörün içinden bakın ne çıktı!

Kocaeli’de, kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapan tacirlerin oyununu narkotik polisi bozdu. Kargo kamyonunda polis ekiplerince yapılan aramada hoparlörde zulalanmış şekilde 1 kilo 620 gram toz esrar ele geçirildi.
Kargoya verilen hoparlörün içinden bakın ne çıktı! mask
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. TEM otoyolunda durdurulan kargo kamyonunda narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Kamyon içerisinde yapılan aramada narkotik köpeğinin ses sistemi paketine tepki gösterdi. Açılan pakette hoparlör içerisine zulalanmış şekilde 1 kilo 620 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.  Polis, kargo sahibini yakalamak için çalışma başlattı.
# ile, polis

02 Eyl 2022 - 13:41 İHA Kocaeli- Asayiş

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