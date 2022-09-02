02 Eyl 2022 - 13:44- Asayiş G: 02 Eyl 2022 - 13:45

Asansör boşluğuna düşen köpekleri itfaiye kurtardı

Kocaeli’de asansörün su dolu boşluğuna düşüp mahsur kalan köpekler havlayarak seslerini duyurdu. Vatandaşların itfaiyeye haber vermesi üzerine 2 köpek mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
Asansör boşluğuna düşen köpekleri itfaiye kurtardı mask
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Olay, Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki apartmanın su dolu asansör boşluğuna 2 köpek düştü. Düştükleri yerde mahsur kalan köpekler havlayarak seslerini duyurdu. Bunun üzerine sesleri işiten vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarma anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
# Başiskele, Vatandaşlar

02 Eyl 2022 - 13:44 İHA Kocaeli- Asayiş

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