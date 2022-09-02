02 Eyl 2022 - 13:45- Asayiş G: 02 Eyl 2022 - 13:46

Binanın bacasında yangın çıktı

Darıca'da bir binanın bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.
Binanın bacasında yangın çıktı mask
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Yangın, Darıca Piri Reis Mahallesi Zakkum Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın bacasında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# bir, sağlık, polis, ardından, Vatandaşlar, Darıca

02 Eyl 2022 - 13:45 İHA Kocaeli- Asayiş

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