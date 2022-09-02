Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler dün Kartepe ilçesindeki bir arazide arama yaptı. Uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan arama neticesinde 240 kök Hint keneviri bitkisi, 227 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olay yerinde Ş.Ö. isimli şahıs orakla Hint keneviri bitkisini keserken suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın hakkında işlem yapılarak mevcutlu olarak adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
02 Eyl 2022 - 13:46- Asayiş Güncelleme: 02 Eyl 2022 - 13:47
Elindeki orakla Hint keneviri keserken yakalandı
Kocaeli’de bir arazide yapılan çalışmada 240 kök Hint keneviri ile 227 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olay yerinde bulunan şahıs, hint keneviri bitkisini orakla keserken suçüstü yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.