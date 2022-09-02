02 Eyl 2022 - 15:39- Ekonomi G: 02 Eyl 2022 - 15:40

İSO Türkiye İmalat PMI ağustosta 47.4 oldu

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, ağustosta 47,4 oldu.  

İSO Türkiye İmalat PMI ağustosta 47.4 oldu mask

Faaliyet koşulları üst üste altıncı ay zayıflamış olmakla birlikte son anket verileri imalat sektöründeki bozulmanın hafif hız kestiğine işaret etti. Manşet endeks ile uyumlu olarak üretimdeki yavaşlama temmuza kıyasla daha ılımlı gerçekleşti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI raporu da ağustosta birçok sektörde zorlu faaliyet koşullarının sürdüğüne işaret etti. Temmuzda olduğu gibi yeni siparişleri artan tek sektör kara ve deniz taşıtları sektörü oldu. Üretim ise sektörlerin çoğunda düşüş gösterdi. Son anketin başlıca olumlu göstergesi yine istihdam olurken, girdi fiyatları enflasyonundaki genel düşüş firmaların üzerindeki maliyet baskısını kısmen hafifletti.
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02 Eyl 2022 - 15:39 - Ekonomi

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