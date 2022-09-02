02 Eyl 2022 - 15:39- Ekonomi G: 02 Eyl 2022 - 15:40

24 taşınmaz kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü 24 taşınmazı kiraya verecek. Hatay Vakıflar...
24 taşınmaz kiraya verilecek mask

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü 24 taşınmazı kiraya verecek. Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Altınözü, Belen, Kırıkhan, Samandağ, Antakya, Defne, İskenderun, ve Arsuz'da bulunan 24 adet Vakıf taşınmazını kiraya verecek. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 12 Eylül 2022 tarihinde Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 4. kat ihale salonunda yapılacak.
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02 Eyl 2022 - 15:39 - Ekonomi

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