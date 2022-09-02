Bakanlıktan su ürünleri denetimi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doğal kaynaklarımız sonsuz değil. Denizlerimizdeki ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarımızı ve ekosistemi hep birlikte korumalıyız. Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında denetimlerimiz av yasağı döneminde olduğu gibi av sezonu boyunca da kararlılıkla devam edecek" dedi.
AYKIRI DURUMLAR
Ayrıca Bakan Kirişci'nin paylaştığı tabloya göre; 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında bakanlık tarafından 47 bin 929 denetim yapıldı, 1473 aykırı durum tespit edildi. Bu kapsamda 5 milyon 209 bin 914 TL idari para cezası uygulandı, 162 ton su ürünü, 44 balıkçı gemisi ve 932 muhtelif ağ ve av aracına el konuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.