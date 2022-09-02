02 Eyl 2022 - 15:39- Ekonomi G: 02 Eyl 2022 - 15:41

Bakanlıktan su ürünleri denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 15 Nisan-31 Ağustos tarihlerindeki su ürünleri denetimlerinde 5 milyon 209 bin 914 TL idari para cezası uygulandı, 162 ton ürün ve 44 balıkçı gemisine el konuldu.  

Bakanlıktan su ürünleri denetimi mask

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doğal kaynaklarımız sonsuz değil. Denizlerimizdeki ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarımızı ve ekosistemi hep birlikte korumalıyız. Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında denetimlerimiz av yasağı döneminde olduğu gibi av sezonu boyunca da kararlılıkla devam edecek" dedi.

AYKIRI DURUMLAR

Ayrıca Bakan Kirişci'nin paylaştığı tabloya göre; 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında bakanlık tarafından 47 bin 929 denetim yapıldı, 1473 aykırı durum tespit edildi. Bu kapsamda 5 milyon 209 bin 914 TL idari para cezası uygulandı, 162 ton su ürünü, 44 balıkçı gemisi ve 932 muhtelif ağ ve av aracına el konuldu.
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02 Eyl 2022 - 15:39 - Ekonomi

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