Gölcük Belediyesi rahvan atı, Bursa zafer koşusunda 2. oldu  

Gölcük Belediyesi rahvan atı, Bursa Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı Rahvan Atları Zafer Koşusu’nda baş atlar 2’ncisi oldu. Gölcük Belediyesi, geleneksel sporlara yaptığı yatırımlar başarılı sonuçlar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda; Gölcük Belediyesi’nin rahvan atı, Bursa Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı Rahvan Atları Zafer Koşusu’na katıldı. Ürünlü Geleneksel Atlı Sporlar Tesisi’nde düzenlenen koşuda, Türkiye’nin dört bir yanından rahvan atlar hünerlerini sergiledi. Koşuda baş atlarda ikincilik kazanan Gölcük Belediyesi rahvan atının ödülünü, MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın elinden Gölcük Belediyesi Rahvan At Tesislerinin Sorumlusu Osman Kalyoncu aldı.