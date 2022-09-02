Gölcük Belediyesi rahvan atı, Bursa Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı Rahvan Atları Zafer Koşusu’nda baş atlar 2’ncisi oldu. Gölcük Belediyesi, geleneksel sporlara yaptığı yatırımlar başarılı sonuçlar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda; Gölcük Belediyesi’nin rahvan atı, Bursa Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı Rahvan Atları Zafer Koşusu’na katıldı. Ürünlü Geleneksel Atlı Sporlar Tesisi’nde düzenlenen koşuda, Türkiye’nin dört bir yanından rahvan atlar hünerlerini sergiledi. Koşuda baş atlarda ikincilik kazanan Gölcük Belediyesi rahvan atının ödülünü, MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın elinden Gölcük Belediyesi Rahvan At Tesislerinin Sorumlusu Osman Kalyoncu aldı.
02 Eyl 2022 - 15:41- Spor Güncelleme: 02 Eyl 2022 - 15:43
Gölcük Belediyesi rahvan atı, Bursa zafer koşusunda 2. oldu
Gölcük Belediyesi rahvan atı, Bursa Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı Rahvan Atları Zafer Koşusu’nda baş atlar 2’ncisi oldu. Gölcük Bel...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.