Şirin’de tam bir AİLE ortamı var!  

Geride bıraktığımız sezon Süper Amatör Lig’in kapısından dönen Şirinspor’u, yeni sezonda, geçen sezon takımın kalesini koruyan Göktan Arpacı çalıştıracak. Bu alışılmış bir şey elbette, ama ya sonrası. Arpacı’nın yardımcılığını, bir dönem parkelerde fırtına gibi esen eski kıdemli yıldız basketbolcu olan eşi Tuğba Arpacı üstlendi. Bu da Kocaeli futbol tarihine bir ilk, Türkiye’de de ilklerin arasında yer alan kariyer olarak yazıldı…

İSİM ÜZERİNDE, TAM BİR AİLE ORTAMI !..

İlimiz amatör futbolunun en özel haberlerinden birisini sizlerle paylaşmak istiyoruz. 1. Amatör Lig takımlarından Şirinspor’da teknik sorumluluk görevi Göktan Arpacı’ya verildi. Arpacı’nın yardımcısı ise eşi Tuğba Arpacı oldu. Takımın alt yapısında kadınlar görev alırken, idealist ve resmi amatör ödüllü kulüp başkanı Hasan Cebeci, bu sezonki teknik kadro, futbolcu grubu ve alt yapıdaki yapılanmadan umutlu olduğunu ifade etti.

OMZU ÇIKTI, FUTBOLU BIRAKTI

Göktan Arpacı, İlimiz amatör takımlarında uzun yıllar kalecilik yaptı, şampiyonluklar yaşadı. Geçen sezon Kartepe’nin Şirinsulhiye İlçesi’ne bağlı Şirinspor’un kalesini korudu. Derince Stadı’nda Çayırova Menderespor ile oynanan 1. Amatör Play-Off maçında sağdan gelen topa hamle yaptı ve rakibi ile çarpıştı. Yaşanan talihsiz sakatlık sonrası sağ omzu çıktı. Uzun süre tedavi gördü ve futbola geri dönüşü olmayınca futbolculuk hayatını noktaladı.

TUĞBA HOCA TAM BİR KONDİSYONER

Göktan Arpacı, C Antrenörlük diplomasını aldı ve Şirin Spor Kulübü Başkanı Hasan Cebeci ve yönetimin onayıyla, bu sezon takımın ilk antrenörü oldu. Çiçeği burnunda teknik adamın yardımcısı ise bir dönem İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımının değişmez basketbolcularından, kondisyonerlik adına kendini hayli geliştiren eşi Tuğba Arpacı oldu. 2 yaşında Lilya adını verdikleri kız evlat sahibi Arpacı ailesi, üst yapıda da alt yapıda da omuz omuza vererek sporcu geliştirmeye ve yetiştirmeye devam ediyor. Şirinspor örnek bir aile takımı olmayı sürdürüyor.

İYİ BİR KADROSU VAR

Göktan ve Tuğba ikilisinin alt yapıdaki eli ayağı ise bölgenin kadınları ve sporcu aileleri. Son derece güzel bir kolej ortamının oluştuğu futbol takımında öncelikli hedef centilmenlik. Ancak futbol adına başarı hedefleniyor. Ruhi Yiğit gibi, Arda Kaval gibi isimlerin yer aldığı takım zorlu sezon öncesinde çalışmalarını Süper Amatör Lig’e yükselmek için yapılıyor.

KONDİSYONERLİK KISMI TAMAMEN TUĞBA HOCADA

Göktan Arpacı “Geçen sezon yaşadığım sakatlık sonrası ciddi bir karar almam gerekiyordu. Tam olarak iyileşemedim ve ne yazık ki futbolu bırakmayı tercih ettim. Hasan Cebeci başkanım sakatlık sürecinde benimle yakından ilgilendi. Devamında kendisine bir proje sunduk ve başkanımız da kabul etti. Bu sezon için antrenörlük şansı verdi. Kendilerine teşekkür ederim” dedi. Göktan hoca sözlerinin devamında “Köyün çocukları ile birlikte aile ortamı kurmak istedik. Eşim Tuğba Hanım ile birlikte takımı çalıştırıyoruz ve her şey yolunda ilerliyor. Benim için çok daha rahat oluyor. Çünkü kadın elinin dokunduğu her şey çok daha güzel, düzenli ve sağlıklı oluyor. İşin kondisyonerlik, yani kuvvet ve dayanıklılık kısmını tamamen Tuğba hocaya bıraktım. Çalışmalar hayli eğlenceli geçiyor.

SÜPER AMATÖR LİG’İ HEDEFLİYORUZ

Dışarıdan da birkaç takviyemiz oldu. Transferlerimizi fazla duyurmadan çalışmalarımızı yapmaya devam ediyor. Kaleci ve stoper alacağız. Yüksek tempolu, futbolun doğrularını sahaya yansıtan, Şirinsulhiye’ye, Kartepe’ye yakışan bir takım olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Alt yapımızla ilgili de çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Çocukların spora, oyuna dahil olmasını eşim Tuğba hocayla birlikte çok önemsiyoruz. Oldukça heyecanlı ve inançlıyım. Geçen sezon finalden döndük, bu sezon Süper Amatör Lig’e yükselen takımlardan birisi olmak istiyoruz” dedi.

ŞİRİNSPOR 2022-2023 KADROSU:

Ruhi Yiğit – Orta saha

Arda Kaval – Orta saha

Eray Taban - Kaleci

Furkan Erkan – Sağ bek

Muhammed Karaman – Sol bek

Mert Yıldız - Stoper

Ertuğrul Ertuğ - Stoper

Taner Turan - Stoper

Batuhan Baytan – Orta saha

Tunahan Kamış – Orta saha

Fatih Örs – Orta saha

Murat kılıç – Kanat forvet

Emir Görmez – Kanat forvet

Furkan Baysal – Kanat forvet

Eren Tanrıverdi – Kanat forvet

Emre Karaman – Kanat forvet

Talha Yalvaç – Kanat forvet

Naim Süleyman – Kanat forvet

Bilal Bekil - Santrfor

Ferdi Kılıç - Santrfor