02 Eyl 2022 - 15:54- Spor G: 02 Eyl 2022 - 16:02

Körfez, Kırşehir’de üs kurdu  

Sezonun ikinci maçında Kırşehirspor ile Pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan 2.Lig ekibimiz Kocaelispor, hazırlıklarını tamamlıyor. Kocaeli’deki son antrenmanda maçın taktiği çalışıldı yarın Kırşehir’de ter atma idmanı var

Erdem ÖVÜÇ
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Körfez, Kırşehir’de üs kurdu   mask
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Sezonun ilk maçında Kırklarelispor’u 2-1 mağlup eden Kocaelispor ikinci maçını Kırşehirspor ile deplasmanda oynayacak. Yeşil siyahlılarda Atila dışında eksik bulunmazken takımda moraller oldukça iyi durumda. Yapılan son antrenmanda maçın taktiği çalışılırken futbolcuların isteği dikkatlerden kaçmadı. Teknik Direktör Fırat Gül antrenman öncesinde toplantı yaptı ve Kırşehir ekibinin artı eksi yönleri çalışıldı.

 

MAÇTAN İKİ GÜN ÖNCE

Isınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas, koordinasyon ve minyatür alanda 1’er 1 çalışma ile devam etti. Çalışmanın son bölümünde maçın taktiği sahaya yatırıldı ve yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. Yeşil siyahlılar  dün (Cuma) 18.15’te Kırşehir’e hareket etti ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

 

TAHMİNİ 11 ŞU ŞEKİLDE…

Kocaelispor zorlu maça kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Mehmet Sak, Alpay ya da Diogo, Yalçın, önlerinde Yusuf Cihat ya da Mehmet Taş, Yiğitali, sağda Cem, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun, ileride ise Okan Eken 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.
# Kocaelispor, Kırşehirspor, Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, Fırat Gül, ile

02 Eyl 2022 - 15:54 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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