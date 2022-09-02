Zeytinoğlu: Yüksek oranda gelen zamlar sanayiciyi rahatsız etti

EPDK ve BOTAŞ, açıkladıkları tarifelerle 1 Eylül’den geçerli olmak üzere elektrik ve doğalgaza zam yaptı. Sanayiye yapılan dağıtıma yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza ise yüzde 49,5 oranında artış yapıldı. KOBİ’lerin kullandığı gaza uygulanan artış ise yüzde 47,6 olarak belirlendi. Fiyat artışlarına gerekçe olarak, uluslararası enerji fiyatlarının yükselişi gösterildi. EPDK ise sanayi abone grubuna ise yüzde 50 oranında zam yaptı. EPDK açıklamasında Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan enerji fiyatları artışına dikkat çekildi. Sanayicilerin beklemediği zam sonrası ilerleyen dönemlerde üretilen ürünlere zam gelmesi bekleniyor.

“YÜKSEK ORANDA ZAM GELMESİ BİZİ RAHATSIZ ETTİ”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu sanayi üretimde kullanılacak doğalgaz ve elektrik zammı ile ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Bu zammı beklemediklerini ifade eden Zeytinoğlu, “Çok yüksek oranda zam gelmesi bizi rahatsız etti. Bizim burada geniş açıdan bakmamız lazım. Bizim hükümetimizden talebimiz rekabet ettiğimiz ülkelerin enerji fiyatların üzerinde kalmamamız. Avrupa’ya baktığımızda son yapılan zaman rağmen bizim ülkemiz hala daha makul oranda. Bizim esas rekabet yaptığımız yabancı ülkeler Çin, Vietnam ve Hindistan gibi ülkelere baktığımızda bizim ülkemizde fiyatlar daha yüksekte gözüküyor” ifadelerini kullandı.

“TALEP VARSA FİYAT ARTACAK YOKSA ÜRETİM DURACAK”

Yüzde 50 zamma sanayicilerin sıcak bakmadığını ifade eden Zeytinoğlu bu durumun üretilen ürünlerin fiyatına da yansıyacağını ifade etti. Zeytinoğlu, “Rusya’nın doğalgaz için bundan 1 yıl evvel 200 Dolar olan metreküp fiyatını 4 bin dolara çıkaracağı tahmin ediliyor. Hazırlıklı olmamız lazım. Dünyada herkesin gireceği sıkıntıya biz de gireceğiz. Malımızı ona göre fiyatlandıracağız. İlk bir ay bize olumsuz etkisi fazla olacak ama sonuçta sanayi talep varsa üretip fiyatını arttıracak talep yoksa üretmeyecek. Üretim de kısmı yavaşlama olur. Fiyat artışından dolayı talepte azalma olur. Yani yine üretimde düşüş anlamına gelir. Eylül ayından sonra büyüme hızlarımızda yavaşlama bekliyorduk. Üçüncü çeyrek büyümesi ikinci çeyrek büyümesinden az olacak” şeklin konuştu.

“İKİ TARAFI KESKİN BIÇAK”

Geçtiğimiz sene tedarik sıkıntısından dolayı ülkede duran sanayi ile ilgili de konuşan Zeytinoğlu bu sene benzer bir durumun yaşanması ile ilgili öngörüde bulunamadıklarını ifade etti. Zeytinoğlu, “Türkiye’nin Rusya ve İran ile olan ilişkileri kritik. Enerji krizi olması halinde mutlaka bizde olumsuz etkileniriz. İnşallah tahminim yanlış çıkar. Bizim söylemek istediğimiz dünya fiyatları arttığı zaman devlet bunu sübvanse etmemeli. Bana ucuz verip kendi cebinden sübvanse etmemesi lazım. Bu iki tarafı keskin bıçak. Bunu yaparken de bizi rekabet ettiğimiz ülkelerin maliyetlerinden yüksek maliyetlerle karşı karşıya bırakmamalı. İnce çizginin ayarlanması lazım. Başka başkanlarımız bize önceden haber verilse gibi açıklamalar yaptı. Onların da doğruluk payı var” dedi.