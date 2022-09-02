02 Eyl 2022 - 16:14- Gündem G: 02 Eyl 2022 - 16:16

Personel kıyafeti ve ekipmanları satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Personel kıyafeti ve ekipmanları satın alınacaktır

02 Eyl 2022 - 16:14 - Gündem

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