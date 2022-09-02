Tadilat işi yaptırılacak

İZMİT SEPETÇİ MAHALLESİ 6533 ADA 117 PARSEL SEPETÇİ MAHALLE KONAĞI TADİLATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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