02 Eyl 2022 - 17:12- Gündem G: 02 Eyl 2022 - 17:13

“Dansın büyüsünü beraber yaşayalım”

İzmit’in sanata açılan kapısı İzmit Belediyesi Sanat Akademisinde eğitimlerine devam eden Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu için ücretsiz kayıtlar 5 Eylül’de başlıyor

“Dansın büyüsünü beraber yaşayalım” mask

Yöresel halk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla dansçılar yetiştiren Sahne İzmit, “Dansın büyüsünü beraber yaşayalım” sloganıyla Street Jazz eğitimlerini de sürdürüyor. Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğuna katılmak isteyenler için yeni dönem kayıtları 5-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 


VATANDAŞLAR BİLGİ ALABİLİRLER

Kayıtlar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar 0262 322 19 99 numaralı hattı arayabilir ya da Mehmet Ali Paşa Mahallesi Yalınkaya Sokak No: 7/101 İzmit adresindeki İzmit Sanat Akademisine gelebilirler.


Street Jazz Grupları
Yıldız Grup 9-13 Yaş
Genç Grup 14-17 Yaş


Halk Dansları Grupları
Minik Grup: 8-10 Yaş
Yıldız Grup: 11-13 Yaş
Genç Grup: 14-17 Yaş
Büyük Grup: 18-29 Yaş
Hobi Grubu: 30-50 Yaş


Bale Grubu: 4-7 Yaş 
# Vatandaşlar

02 Eyl 2022 - 17:12 - Gündem

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