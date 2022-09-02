Yöresel halk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla dansçılar yetiştiren Sahne İzmit, “Dansın büyüsünü beraber yaşayalım” sloganıyla Street Jazz eğitimlerini de sürdürüyor. Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğuna katılmak isteyenler için yeni dönem kayıtları 5-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
VATANDAŞLAR BİLGİ ALABİLİRLER
Kayıtlar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar 0262 322 19 99 numaralı hattı arayabilir ya da Mehmet Ali Paşa Mahallesi Yalınkaya Sokak No: 7/101 İzmit adresindeki İzmit Sanat Akademisine gelebilirler.
Street Jazz Grupları
Yıldız Grup 9-13 Yaş
Genç Grup 14-17 Yaş
Halk Dansları Grupları
Minik Grup: 8-10 Yaş
Yıldız Grup: 11-13 Yaş
Genç Grup: 14-17 Yaş
Büyük Grup: 18-29 Yaş
Hobi Grubu: 30-50 Yaş
Bale Grubu: 4-7 Yaş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.