İzmit Çınar Akademi’de öğrenciler gelecekten umutlu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in vizyon projeleri arasında yer alan İzmit Çınar Akademi’de 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ücretsiz üniversite hazırlık kursları başladı. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, başarılı olmayı amaçlayan her öğrenciye eğitim ve gelişimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Çınar Akademi’de eğitim gören öğrenciler duygu ve düşüncelerini ifade ettiler.



“DEĞİŞİM, EĞİTİM İLE BAŞLAYACAK”

Kurumda görev yapan bütün öğretmenler adına konuşan İzmit Çınar Akademi Kurum Müdürü Burcu Dursun, “Çınar Akademi, İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’in vizyon projelerinden biri. Başarılı olmayı amaçlayan her öğrenciye eğitimde fırsat eşitliği sağlamak istiyoruz. Değişim ve gelişimde öncü bir kurum olmayı hedefliyoruz. Alanında uzman eğitim kadrosu ile çalışıyoruz. 135 tane öğrenciye ücretiz YKS kursu hizmeti veriyoruz. Öğretmenlerimizin tamamını sınav ile aramıza kattık. Bu işin temel noktası, eğitim de fırsat eşitliği. En önemli değerimiz Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmak. Değişim, eğitim ile başlayacak” şeklinde konuştu.



“ÜCRETSİZ EĞİTİM ALIYORUM”

İzmit Çınar Akademi öğrencilerinden Çağla İnci, “15 Ağustos tarihinden itibaren burada eğitim görüyorum. Çınar Akademi’ye sınav ile alındım. Sosyal medya paylaşımları sayesinde Çınar Akademi’yi tanıdım. Ücretsiz eğitim alıyorum. Öğretmenlerimiz bizimle çok yakından ilgileniyor. Hepsi bize değer veriyor. Aldığımız eğitimden memnunuz. Sınava yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çınar Akademi bize çok yardımcı oluyor” dedi.



“HEDEFE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM”

‘Üniversite hayalimi gerçekleştirmek için buradayım’ diyerek sözlerine başlayan Çınar Akademi öğrencisi Sude Naz Aydemir ise, “Çınar Akademi’de ücretsiz eğitim alıyorum. Bunun bizim için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerimiz ile birlikte kontrollü ve disiplinli eğitim alıyoruz. Hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Çınar Akademi’yi afişler dolayısı ile tanıdım. Hemen başvuru yaptım ve bir sınava tabi tutulduk. Sınav sonucunda da eğitim görmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda evde de ders takiplerimiz yapılıyor. Çınar Akademi’den memnunuz” şeklinde ifade etti.



“PLANLI VE KALİTELİ EĞİTİM VERİLİYOR”

15 Ağustos tarihinden itibaren Çınar Akademi’de eğitim alan Onur Çağlap, “Çınar Akademi’yi telefonuma gelen bursluluk sınavı bildirimi ile tanıdım. Girdiğim sınav sonucunda burada eğitim almaya hak kazandım. Çınar Akademi, birçok eğitim kurumundan daha iyi seviyede planlı ve kaliteli eğitim veriyor. Öğretmenlerimiz ile yeterlilik sınavı ile buraya alınmış. Hepsi bize çok katkı sağlıyor” dedi.



“FATMA BAŞKAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Çınar Akademi’de aldıkları eğitim üst düzey olduğunu ifade eden Furkan Şükrü Keleş, “Çınar Akademi’yi açtığı için öncelikle Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burayı afişlerden gördüm. Sınava girdim ve öğrenim görmeye başladım. Çınar Akademi’de aldığımız eğitim dışarıdaki birçok kuruma göre oldukça üst düzeyde. Kaliteli öğretmenlerimiz var. Harika bir öğrenci takip sistemi var. 2023 YKS’ye sıkı ve disiplinli bir şekilde hazırlanıyoruz” diye konuştu.