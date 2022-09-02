Facebook Türkiye hesabı İzmit Körfez'ini paylaştı. Kocaeli'de fotoğraf konusunda sayısız birincilik ve yarışma kazanan Ömer Faruk Güler'in İzmit fotoğrafını paylaşan Facebook, "Merhaba sonbahar! Anadolu'nun 4 Mevsimi fotoğraf yarışmamızın Sonbahar kategorisi birincisi bu fotoğraf İzmit'te çekildi. Fotoğrafçı Ömer Faruk Güler fotoğrafın hikayesini şöyle anlatıyor; " Kocaeli şehrine her yıl altı aylığına göç eden flamingolar Marmara Denizi'ni yaşam alanı olarak kullanıyor. İzmit Körfezi'nde ise pek çok sanayi kuruluşu bulunuyor. Bu fotoğrafı çektiğim sırada sanayi bacalarından dumanlar tütüyordu. Tam o sırada ön tarafta bulunan flamingolar ile bir kompozisyon oluşturarak hem hava kirliliği hem de su kirliliğine dikkat çekmek istedim" ifadelerine yer verdi.
02 Eyl 2022 - 17:21- Gündem Güncelleme: 02 Eyl 2022 - 17:36
Facebook, ödüllü fotoğrafçı Güler'in İzmit fotoğrafını paylaştı
Facebook, bir dönem Kocaeli'de gazetecilik yapan ve şu an aktif olarak fotoğrafçılık yapan Ömer Faruk Güler'in fotoğrafını paylaşarak arka plan fotoğrafı yaptı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.