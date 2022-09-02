02 Eyl 2022 - 17:21- Gündem G: 02 Eyl 2022 - 17:36

Facebook, ödüllü fotoğrafçı Güler'in İzmit fotoğrafını paylaştı

Facebook, bir dönem Kocaeli'de gazetecilik yapan ve şu an aktif olarak fotoğrafçılık yapan Ömer Faruk Güler'in fotoğrafını paylaşarak arka plan fotoğrafı yaptı

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
Facebook, ödüllü fotoğrafçı Güler'in İzmit fotoğrafını paylaştı mask
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Facebook Türkiye hesabı İzmit Körfez'ini paylaştı. Kocaeli'de fotoğraf konusunda sayısız birincilik ve yarışma kazanan Ömer Faruk Güler'in İzmit fotoğrafını paylaşan Facebook, "Merhaba sonbahar! Anadolu'nun 4 Mevsimi fotoğraf yarışmamızın Sonbahar kategorisi birincisi bu fotoğraf İzmit'te çekildi. Fotoğrafçı Ömer Faruk Güler fotoğrafın hikayesini şöyle anlatıyor; " Kocaeli şehrine her yıl altı aylığına göç eden flamingolar Marmara Denizi'ni yaşam alanı olarak kullanıyor. İzmit Körfezi'nde ise pek çok sanayi kuruluşu bulunuyor. Bu fotoğrafı çektiğim sırada sanayi bacalarından dumanlar tütüyordu. Tam o sırada ön tarafta bulunan flamingolar ile bir kompozisyon oluşturarak hem hava kirliliği hem de su kirliliğine dikkat çekmek istedim" ifadelerine yer verdi. 
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02 Eyl 2022 - 17:21 - Gündem

Muhabir  Serkan Üldeş

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