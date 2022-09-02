02 Eyl 2022 - 21:17- Asayiş G: 02 Eyl 2022 - 21:20

Barbaros Tantan’ın eşi Sibel Demir intihar etti!

Barbaros Tantan’ın eşi Sibel Pia Demir “Ben yasıma son veriyorum” diyerek intihar etti. Demir’in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Barbaros Tantan’ın eşi Sibel Demir intihar etti! mask

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin eski başkanlarından olan, Anadolu Ajansı’ndan emekli, tanınan ve sevilen gazeteci Barbaros Tantan, Malta Mahallesi’ndeki evinde 1 Aralık 2020 tarihinde ölü olarak bulunmuştu. Tantan’ın ölümü yasa boğarken Tantan’ın eşi Sibel Pia Demir’in evinde intihar ettiği öğrenildi. Demir’in ambulansla hastaneye kaldırıldığı, hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

“AFFEDİN BENİ”

Sibel Pia Demir’in intihar etmeden önce Facebook’ta yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Demir paylaşımında şu ifadelere yer verdi; “Sevgili dostlar. Ben yasıma son veriyorum. Bu tamamen benim kararım; kimse sorumlu değil. Sevgili dostlarım Reyhanım, Gülüm, Ulaşım affedin beni.”
# Facebook, emekli, Sibel Pia Demir, Barbaros Tantan

02 Eyl 2022 - 21:17 - Asayiş

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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