Barbaros Tantan’ın eşi Sibel Demir intihar girişiminde bulundu

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin eski başkanlarından olan, Anadolu Ajansı’ndan emekli, tanınan ve sevilen gazeteci Barbaros Tantan, Malta Mahallesi’ndeki evinde 1 Aralık 2020 tarihinde ölü olarak bulunmuştu. Tantan’ın ölümü yasa boğarken Tantan’ın eşi Sibel Pia Demir’in evinde intihar girişiminde bulundu öğrenildi. Demir’in ambulansla hastaneye kaldırıldığı, hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
“AFFEDİN BENİ”
Sibel Pia Demir’in intihar etmeden önce Facebook’ta yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Demir paylaşımında şu ifadelere yer verdi; “Sevgili dostlar. Ben yasıma son veriyorum. Bu tamamen benim kararım; kimse sorumlu değil. Sevgili dostlarım Reyhanım, Gülüm, Ulaşım affedin beni.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.