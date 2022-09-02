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Kocaeli'de 113 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollardan giren 113 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücad...
Kocaeli'de 113 kaçak göçmen sınır dışı edildi mask

Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollardan giren 113 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam etti. Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 113 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
# düzensiz göçmen, Kocaeli

02 Eyl 2022 - 23:00 AA Kocaeli- Asayiş

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