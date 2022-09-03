03 Eyl 2022 - 09:26- Siyaset G: 03 Eyl 2022 - 09:28

MHP Darıca İlçe Teşkilatı’nda 7 istifa!

MHP Darıca’da 7 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
MHP Darıca İlçe Teşkilatı’nda 7 istifa! mask

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Darıca İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan 7 isim dün akşam saatlerinde istifa ettiklerini duyurdu. İlçe yönetim kurulu üyeleri Aytekin Aşutoğlu, Yusuf Aktaş, İlhan Demirci, Rıdvan Karakelle, Tuğrul Çakıldak, Ebubekir Karadayı ve Kamil Demir ortak açıklama yayınladı.

GÖRDÜĞÜMÜZ LÜZUM ÜZERİNE”

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Çok değerli dava büyüklerimiz ve de ülkücü camiamız sadakatle bağlı olduğumuz Darıca Milliyetçi Hareket Partisi yönetim kurulu görevimizden gördüğümüz lüzum üzerine istifa etmiş bulunmaktayız. Görevde bulunduğumuz süre zarfında dava büyüklerimizin, gönüldaşlarımızın ve dahi siyaset dışı dostlarımızın canlarımızın ve dahi ulaşamadığımız dertleriyle dertlenemediğimiz yaralarına merhem olamadığımız ahde vefayı tam anlamıyla gösteremediğimiz kapılarını çalamayıp ellerini sıkamadığımız canı gönülden sarılamadığımız gönüldaşlarımızın da biz kardeşlerine haklarını helal etmelerini bizlerden yana da haklarımızı birkaç kişi dışında sonuna kadar helal ediyoruz partimiz ve de lidere sadakatimiz tartışmaya kapalıdır. "

# MHP, Darıca, Milliyetçi Hareket Partisi, Aytekin Aşutoğlu, Yusuf Aktaş, Rıdvan Karakelle, İlhan Demirci, Ebubekir Karadayı, Tuğrul Çakıldak, Kamil Demir

03 Eyl 2022 - 09:26 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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