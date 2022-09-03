03 Eyl 2022 - 09:35- Ekonomi G: 03 Eyl 2022 - 09:38

Akaryakıta çifte indirim!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Son dönemde akaryakıta gelen üst üste zamların ardından bu kez çifte indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 51 kuruş, motorinin fiyatı ise 2 lira 41 kuruş düştü. İndirimin ardından benzin 18 lira seviyelerine, motorin ise 24 lira seviyelerine geriledi.

Akaryakıta çifte indirim! mask

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez çifte indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 51 kuruş, motorinin fiyatı ise 2 lira 41 kuruş düştü. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18,62'ye, Ankara'da 18,75'e, İzmir'de 18,74'e geriledi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 24,51'e, Ankara'da 24,62'ye, İzmir'de ise 24,65'e indi.

FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü ise motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü ise benzine 1 lira 4 kuruş indirim gelmişti.
# Ankara, ardından, Dolar

03 Eyl 2022 - 09:35 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.978.651 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İSO Türkiye İmalat PMI ağustosta 47.4 oldu mask
İSO Türkiye İmalat PMI ağustosta 47.4 oldu
24 taşınmaz kiraya verilecek mask
24 taşınmaz kiraya verilecek
Bakanlıktan su ürünleri denetimi mask
Bakanlıktan su ürünleri denetimi
İş Bankası’ndan emeklilere promosyon mask
İş Bankası’ndan emeklilere promosyon
İç hat uçak biletlerinde yeni tavan fiyat bin 150 lira oldu mask
İç hat uçak biletlerinde yeni tavan fiyat bin 150 lira oldu
Yeşil pasaportlar için yeni dönem!   mask
Yeşil pasaportlar için yeni dönem!  
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL