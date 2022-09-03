03 Eyl 2022 - 10:13- Gündem G: 03 Eyl 2022 - 10:14

İshakpaşa Caddesi’nde 650 ton asfalt kullanılacak

İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi İshakpaşa Caddesi’nde trimer çalışmalarına başladı. Ekipler caddede toplam 650 ton asfalt kullanarak şık ve modern bir hale getirecek.
İshakpaşa Caddesi’nde 650 ton asfalt kullanılacak mask
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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zamanla deforme olan bölgelerde asfalt yenileme mesaisine devam ediyor. Alikahya Fatih Mahallesi İshakpaşa Caddesi’nde trimer çalışmalarına başlayan ekipler, kısa sürede tahrip olmuş mevcut asfaltın söküm işini tamamlayarak asfalt çalışmalarına başlayacak. Kentin dört bir yanında kırsal mahallelerden şehir merkezine kadar çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi İshakpaşa Caddesi’nde de çalışmalara başladı. Kısa sürede çalışmaları tamamlayacak olan ekipler, 300 metre uzunluğa ve 9 metre genişliğe sahip İshakpaşa Caddesi’ni toplamda 650 ton asfalt kullanarak şık ve modern bir hale getirecek.
# bir, İzmit belediyesi

03 Eyl 2022 - 10:13 İHA Kocaeli- Gündem

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