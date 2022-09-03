İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zamanla deforme olan bölgelerde asfalt yenileme mesaisine devam ediyor. Alikahya Fatih Mahallesi İshakpaşa Caddesi’nde trimer çalışmalarına başlayan ekipler, kısa sürede tahrip olmuş mevcut asfaltın söküm işini tamamlayarak asfalt çalışmalarına başlayacak. Kentin dört bir yanında kırsal mahallelerden şehir merkezine kadar çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi İshakpaşa Caddesi’nde de çalışmalara başladı. Kısa sürede çalışmaları tamamlayacak olan ekipler, 300 metre uzunluğa ve 9 metre genişliğe sahip İshakpaşa Caddesi’ni toplamda 650 ton asfalt kullanarak şık ve modern bir hale getirecek.
03 Eyl 2022 - 10:13- Gündem Güncelleme: 03 Eyl 2022 - 10:14
İshakpaşa Caddesi’nde 650 ton asfalt kullanılacak
İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi İshakpaşa Caddesi’nde trimer çalışmalarına başladı. Ekipler caddede toplam 650 ton asfalt kullanarak şık ve modern bir hale getirecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.