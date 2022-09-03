Kaza, 29 Ağustos Pazartesi günü Gölcük'te mobil ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rüstem Kampara yolun karşısına geçmeye çalışırken 41 J 3007 plakalı şehir içi minibüsün çarpmasıyla ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kampara, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde, Rüstem Kampara’nın yaya geçidini kullanmadan karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada şehir içi minibüsün çarptığı anlar yer aldı.
03 Eyl 2022 - 10:14- Asayiş Güncelleme: 03 Eyl 2022 - 10:15
Yaya geçidini kullanmayan vatandaş canından oldu
Gölcük'te yaya geçidini kullanmadan karşıdan karşıya geçen vatandaşa minibüs çarptı. Hastaneye kaldırılan vatandaş hayatını kaybederken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.