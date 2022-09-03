03 Eyl 2022 - 10:15- Eğitim G: 03 Eyl 2022 - 10:16

Ücretsiz üniversite hazırlık kurslarında 135 öğrenci eğitime başladı

İzmit Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Çınar Akademi’de 135 öğrenci eğitim almaya başladı.
Ücretsiz üniversite hazırlık kurslarında 135 öğrenci eğitime başladı mask
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in projeleri arasında yer alan İzmit Çınar Akademi’de ücretsiz üniversite hazırlık kursları başladı. Her öğrenciye eğitim ve gelişimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Çınar Akademi’de 135 öğrenci eğitim görüyor. Kurumda görev yapan bütün öğretmenler adına konuşan İzmit Çınar Akademi Kurum Müdürü Burcu Dursun, “Başarılı olmayı amaçlayan her öğrenciye eğitimde fırsat eşitliği sağlamak istiyoruz. Değişim ve gelişimde öncü bir kurum olmayı hedefliyoruz. Alanında uzman eğitim kadrosu ile çalışıyoruz. 135 tane öğrenciye ücretiz YKS kursu hizmeti veriyoruz. Öğretmenlerimizin tamamını sınav ile aramıza kattık. Bu işin temel noktası, eğitim de fırsat eşitliği. En önemli değerimiz Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmak. Değişim, eğitim ile başlayacak” şeklinde konuştu.

# Atatürk, ile, başkanı, bir, eğitim

03 Eyl 2022 - 10:15 İHA Kocaeli- Eğitim

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