03 Eyl 2022 - 11:09- Siyaset G: 03 Eyl 2022 - 11:12

AKP Kocaeli Milletvekilleri ihraç edilen AKP’li ismi yalnız bırakmıyor

AKP Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık ve İlyas Şeker ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, iki kadın milletvekiline hakaret ettiği gerekçesiyle partiden ihraç edilen Çayırova eski Belediye Başkanı Şevki Demirci’yi ziyaret etmesi dikkat çekti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
AKP Kocaeli Milletvekilleri ihraç edilen AKP’li ismi yalnız bırakmıyor mask
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Çayırova’da belediye başkan adayını belirleme sürecinde, AKP Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Emine Zeybek’e ağır hakaretlerde bulunduğu iddia edilen ve “partinin büyüklerine karşı ileri derecede hakaret ve küfür” suçlamasıyla disipline verilen Çayırova Belediyesi önceki dönem Başkanı Şevki Demirci hakkında il disiplin kurulu tarafından “oy birliğiyle ihraç” kararı verilmiş, il yönetim kurulunun da onaylamasından sonra dosya genel merkeze gönderilmişti. Genel merkez tarafından bu karar onaylanırken Demirci partiden ihraç edilmişti.

NİSPET Mİ YAPILIYOR?

Demirci hakkında bu karar 2020 yılında alırken AKP Kocaeli Milletvekilleri ihraç edilen Demirci’yi ziyaret etmeye başladı. İlk olarak AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker tarafından Demirci iş yerinde ziyaret edilirken ardından AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ziyaret etti. Hem milletvekilleri hem de Karaosmanoğlu tarafından yapılan bu ziyaret ‘Katırcıoğlu ve Zeybek’e nispet mi yapılıyor’ sorusunu gündeme getirdi.

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03 Eyl 2022 - 11:09 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(6)
06

Tarık Erkan - Hadlerini aşmışlar... Bu tavırları Hakareti savunmak demektir. Disiplin kurulu sağ olsunlar edep dışına çıkmayı cezalandırdı. Ayıp be.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Eylül 14:26
05

İzmitli - Hakaret olmadan doğru demiş gereksiz iki milletvekili radiye Emin’e

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Eylül 13:54
02

Erol Demirbek Türk - bu konuda değerlendirmeyi akp seçmeni yapmalı ,

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Eylül 11:50
04

Altın Yumruk - @Erol Demirbek Türk 02 nolu yoruma cevabı: chp vekillerini bir çoğuda kandıra F tipi ve silivrde kimleri kimleri ziyaretler gerçekleştirip hatta gel bir kaç gün bizde misafir ol diyede gidiliyor bu konuda chp lilerde değerlendirme yapıyormu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Eylül 13:15
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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