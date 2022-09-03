AKP Kocaeli Milletvekilleri ihraç edilen AKP’li ismi yalnız bırakmıyor

Çayırova’da belediye başkan adayını belirleme sürecinde, AKP Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Emine Zeybek’e ağır hakaretlerde bulunduğu iddia edilen ve “partinin büyüklerine karşı ileri derecede hakaret ve küfür” suçlamasıyla disipline verilen Çayırova Belediyesi önceki dönem Başkanı Şevki Demirci hakkında il disiplin kurulu tarafından “oy birliğiyle ihraç” kararı verilmiş, il yönetim kurulunun da onaylamasından sonra dosya genel merkeze gönderilmişti. Genel merkez tarafından bu karar onaylanırken Demirci partiden ihraç edilmişti.

NİSPET Mİ YAPILIYOR?

Demirci hakkında bu karar 2020 yılında alırken AKP Kocaeli Milletvekilleri ihraç edilen Demirci’yi ziyaret etmeye başladı. İlk olarak AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker tarafından Demirci iş yerinde ziyaret edilirken ardından AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ziyaret etti. Hem milletvekilleri hem de Karaosmanoğlu tarafından yapılan bu ziyaret ‘Katırcıoğlu ve Zeybek’e nispet mi yapılıyor’ sorusunu gündeme getirdi.