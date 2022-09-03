AKP Kocaeli Milletvekilleri ihraç edilen AKP’li ismi yalnız bırakmıyor

Çayırova’da belediye başkan adayını belirleme sürecinde, AKP Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Emine Zeybek’e ağır hakaretlerde bulunduğu iddia edilen ve “partinin büyüklerine karşı ileri derecede hakaret ve küfür” suçlamasıyla disipline verilen Çayırova Belediyesi önceki dönem Başkanı Şevki Demirci hakkında il disiplin kurulu tarafından “oy birliğiyle ihraç” kararı verilmiş, il yönetim kurulunun da onaylamasından sonra dosya genel merkeze gönderilmişti. Genel merkez tarafından bu karar onaylanırken Demirci partiden ihraç edilmişti.
NİSPET Mİ YAPILIYOR?
Demirci hakkında bu karar 2020 yılında alırken AKP Kocaeli Milletvekilleri ihraç edilen Demirci’yi ziyaret etmeye başladı. İlk olarak AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker tarafından Demirci iş yerinde ziyaret edilirken ardından AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ziyaret etti. Hem milletvekilleri hem de Karaosmanoğlu tarafından yapılan bu ziyaret ‘Katırcıoğlu ve Zeybek’e nispet mi yapılıyor’ sorusunu gündeme getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Tarık Erkan - Hadlerini aşmışlar... Bu tavırları Hakareti savunmak demektir. Disiplin kurulu sağ olsunlar edep dışına çıkmayı cezalandırdı. Ayıp be.
İzmitli - Hakaret olmadan doğru demiş gereksiz iki milletvekili radiye Emin’e
Hasan Yiğit. - Günahlarınız size yeter.
Erol Demirbek Türk - bu konuda değerlendirmeyi akp seçmeni yapmalı ,
Altın Yumruk - chp vekillerini bir çoğuda kandıra F tipi ve silivrde kimleri kimleri ziyaretler gerçekleştirip hatta gel bir kaç gün bizde misafir ol diyede gidiliyor bu konuda chp lilerde değerlendirme yapıyormu
Apo - EVET
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.