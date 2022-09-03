Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit, Gölcük, Kartepe ve Gebze ilçelerinde 8 farklı yerde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda 247 kök hint keneviri bitkisi, 583 gram esrar, bin 1 ecstasy, 15 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 1 gram eroin, 1 av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 900 TL nakit para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken yakalanan 22 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan 7’si tutuklanırken diğerleri ise serbest bırakıldı.