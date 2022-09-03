03 Eyl 2022 - 11:29- Asayiş G: 03 Eyl 2022 - 11:30

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonda onlarca gram uyuşturucu ve 247 kök hint keneviri ele geçirildi. Yakalanan 22 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama mask
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit, Gölcük, Kartepe ve Gebze ilçelerinde 8 farklı yerde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda 247 kök hint keneviri bitkisi, 583 gram esrar, bin 1 ecstasy, 15 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 1 gram eroin, 1 av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 900 TL nakit para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken yakalanan 22 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan 7’si tutuklanırken diğerleri ise serbest bırakıldı.
# Kartepe

03 Eyl 2022 - 11:29 İHA Kocaeli- Asayiş

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