Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit, Gölcük, Kartepe ve Gebze ilçelerinde 8 farklı yerde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda 247 kök hint keneviri bitkisi, 583 gram esrar, bin 1 ecstasy, 15 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 1 gram eroin, 1 av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 900 TL nakit para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken yakalanan 22 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan 7’si tutuklanırken diğerleri ise serbest bırakıldı.
03 Eyl 2022 - 11:29- Asayiş Güncelleme: 03 Eyl 2022 - 11:30
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonda onlarca gram uyuşturucu ve 247 kök hint keneviri ele geçirildi. Yakalanan 22 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.